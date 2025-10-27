Tabanca mermisi karşılığı uyuşturucu madde vermekle yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Melikgazi İlçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde 12 Haziran’da meydana gelen olayda iddiaya göre polis ekipleri H.C.Y.’den uyuşturucu madde elde ettik. Üzerinde madde çıkan şahıs uyuşturucuyu M.A.’dan tabanca mermisi karşılığı aldığını belirtti.

Olay sonrası gözaltına alınan M.A. tutuklanarak cezaevinde gönderildi. M.A. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen ilk davaya tutuklu sanık M.A., avukatı ve tanık H.C.Y. katıldı.

Mahkemede konuşan tutuklu sanık M.S., “Tanık H.C.Y. arkadaşım olur. Ben 5-6 senedir uyuşturucu madde kullanırım. Kullandığım maddeleri zaman içerisinde tanık H.C.Y. ve B. isimli şahıstan vesaire aldım. Olay günü H.C.Y. bana uyuşturucu verdi. Belinde tabanca kutuda ve cebinde mermi vardı. Uyuşturucu madde cebindeydi poşet çıkardı. Biraz içine döktü yapıştırdı kaskın içine koydu kaskı da kafasına geçirdi. Çıktı bir kaç dakika sonra geri geldi. Merdivenlerde birini görmüş ‘polis bu’ dedi.

Tabancayı ve mermiyi verdi. ‘Maden dışarıdaki polismiş uyuşturucu maddeyi de kaldır at böyle gitme’ dedim. Kutu ile mermi kanepenin üstündeydi. ‘Ben gelirim arka taraftan atarsın’ dedi. Biraz zaman geçti bu gelmedi. Dışarı çıktım bir arabanın arkasına kaskını koymuşlar içine de H.C.Y.’yi atmışlar. Polislerin yanına gittim. Polis adımı söyledi ‘benim’ dedim. Telefonun şifresini açtırdılar baktılar bende uyuşturucu olup olmadığını sordular ‘yok dedim’ üstüme aradılar bir şey çıkmadı. Evimin yerini söyledim muhtarı çağırdılar beraber eve gittik. Silah ve mermiyi aldılar en son da mutfak dolabından da limon tuzunu aldılar. Evde dedemle kalıyorum bu limon tuzu dedim. Hani uyuşturucu madde yoktu dediler kelepçeleyip götürdüler. Ben tanığa uyuşturucu madde vermedim. Ben maddeyi ondan aldım. Daha önce de ondan aldım. Ben polise söyledim poşette parmak izim yok dedim. 23 mermiyi cebinden çıkarmış bir kutu mermi yok. Silahı da polise teslim ettim. Ama iddianamede silah yok. Ben en az 10-12 kez H.C.Y.’den madde aldım. Önceki ifademde silahı ‘parka attım’ diye bir şey söylemedim. Mermiler iddianamede var ama silah yok” dedi.

Başka suçtan tutuklu olan tanık H.C.Y. ise, “Ben içiciyim. Sanığa madde satmıyorum. Son zamanlarda sanıktan alıyordum. O gün 3 kez geldim. Sabah geldik, oturup içmek içindi. Sabahki içtiğimi başkasından almıştım. İkinciyi kız arkadaşımla gitmiştim. Anahtar evin girişinde bir yerdeydi. Kız arkadaşımla geldik. Uyuşturucu kullandık, gittik. Kız arkadaşımı bıraktım. Ben evden çıkarken binanın kapısında karşılaştık. Mermi lazım dedi. Sanığın da silahı vardır. Ben de ‘hallederim abi’ dedim. Kız arkadaşımı bıraktım. Motorumu aldım oradan Horsana tarafından çadırcılardan 7.65 mm mermiyi tanesini 100 liradan 23-24 tane kadar aldım. Saat 21.30 - 22.00 gibi sanığın evine gittim. Mermiyi verdim. O da bana karşılığında uyuşturucu verdi.

Bana verdiği maddenin bedeli de 2-3 bin TL arasıdır. Çıkarken ‘dikkat et etrafta polisler olabilir’ dedi. Ben de maddeyi kaskımın içine koydum. Kask da elimdeydi. Binanın otoparkına gittim polis beni aldı. Maddeyi buldu. Polisler sanığın fotoğrafını gösterdiler ‘bundan mı alıyorsun’ dediler, ‘evet’ dedim. Sonra beni narkotik şubeye götürdüler. Ben sanığın evine mermi yada silah bırakmadım. Olay şimdi anlattığım gibi oldu. Daha önce sanıktan 25-30 kez madde almışımdır. Sanık, ben kendisi halkında ifade verdiğim için yalan söylüyor. Ben kesinlikle ona madde vermedim” dedi. Sanık da, “Tanık bana yemek almam için para gönderdiğini söylüyor. Ben ona asla yemek için para göndermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben 5 aydır tutukluyum. Ben kaçmadım. Polislere evin anahtarını ben verdim. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.