Tabib Odası Başkanı Prof. Dr. Şahin: 'Kayserimizin sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin yıldızı olması için hep birlikte çalışmalıyız'

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabip Odası Başkanlığı tarafından Alice Palazzo’da iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Tabip Odası Başkanı Dr Mehmet İlhan Şahin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve sağlık sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Kayseri Tabib Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlhan Şahin 250 civarında bir katılımın olduğunu belirterek "Bugün meslektaşlarımızla ve aileleriyle Tıp Bayramı'mızı kutlamak için bir iftar programında bir araya geldik. 250 civarında katılımcıyla çok nezih, çok güzel bir organizasyon oldu. Burada hem Tabip Odamızda çalışan çalışma arkadaşlarıma hem bu Alice Palazo mekanındaki yöneticilere, çalışanlara bu güzel organizasyon için teşekkür ederim. İlimiz protokolünden meslektaşımız Dr. Memduh Büyükkılıç, yine Melikgazi ve Talas Belediye Başkanlarımız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizin Dekanı, Dekan Yardımcıları, yine Kayseri Tıp Fakültemizin Dekan Yardımcısı, Başhekimlerimiz, öğretim üyeleri, aile hekimleri, uzman doktorlar; özelden, kamudan çok sayıda meslektaşımızla bir araya geldik. Tabii ülkemizin huzuru, refahı böyle etkinlikleri yapmamız için bize imkan sağlıyor. Şükürler olsun, biz Türk hekimleri olarak evet çok çalışıyoruz, yoruluyoruz ama güvenli ortamlarda çalışıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Memleketimizin üzerinden inşallah kara bulutları kaldırsın ve huzurlu ortamlarda nice iftarlarda, nice Tıp Bayramları'nda bir araya geliriz diye düşünüyorum. Kayseri, dediğiniz gibi gerçekten çok kıymetli hekimleri ve çok kıymetli kurumları bünyesinde bulunduran bir şehir. Biliyorsunuz sadece Kayseri halkına değil; birçok civar ile, hatta civarda olmayan uzak illere ve yurt dışına da hizmet veren bir şehir. Bu da buradaki nitelikli, kaliteli, donanımlı hekimler, sağlık çalışanları ve buradaki donanımlı hastanelerimiz sayesinde oluyor. Bu altyapımızın daha da gelişmesi, bu nitelikli hekimlerimizin daha fazla teşvik edilerek, yüreklendirilerek, alkışlanarak Kayseri'de tutulması ve Kayserimizin bu anlamda, sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'nin yıldızı olması için hep birlikte; siyasetçisiyle, bürokrasisiyle, halkıyla çalışmamız gerekir. Biz hekimler üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah şehrimiz de aynı şekilde daha da güzel günler göreceğiz diye umuyoruz” şeklinde konuştu.