Tacettin Katlı Otaparkı'nın çatısı 2 Milyon TL'ye yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda, eksikliklerin giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması için çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Tacettin Katlı Otoparkı'nın çatısında gerçekleştirilen onarım ve membran kaplama çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı'nın Teknik Bakım ve Onarım Birimi tarafından yürütüldü. 3,500 metrekarelik alanda yapılan bu çalışma, kısa sürede tamamlanarak otoparkın kullanımına sunuldu.

Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü, gerçekleştirilen çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, bu tür projelerin şehrin ihtiyaçlarına yönelik önemine dikkat çekti. Önceki dönemde de Kayseri Hal Kompleksi'nin çatısında benzer bir membran kaplama çalışması başarıyla gerçekleştirilmişti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.