Tacettin Katlı Otoparkın çatısı yenileniyor

Kentin muhtelif bölgelerindeki sosyal donatı ve tesisleri ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve güvenli bir kullanım açısından bu tesis ve donatıların bakım, onarım çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından Tacettin Katlı Otoparkı'nın 3 bin 500 metrekarelik çatısında yenileme çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zamanla yıpranan beton çatı yüzeyinin zarar gören kısımlarının temizliğini yaparak çalışmalara başladı.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalara dair bilgi veren Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Tacettinveli Katlı Otoparkımızın çatı işlemine başlamış bulunuyoruz. 3 bin 500 metrekare çatı alanının komple membran işini en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Minimum 20 gün içerisinde çatı işlemlerini bitirmiş olacağız” dedi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte katlı otoparkın çatı alanı her türlü hava şartlarına karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmiş olacak.