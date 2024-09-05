Tacettin Veli Bulvarı yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşen Tacettin Veli Bulvarı’ndaki asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Büyükkılıç, 3 bin 500 ton asfalt serimi yapılan yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli ulaşım noktalarından biri olan Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı ile İnönü Bulvarı’nı birbirine bağlayan Tacettin Veli Bulvarı’nda asfalt yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Tacettin Veli Bulvarı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.

“Tamamen elden geçirdik ve günün şartlarına uygun hale getirdik”

Yılların geçmesiyle eskiyen asfaltın söz konusu olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Hizmetler ister istemez yıllara sari olarak eskime aşamasına geliyor. Yaklaşık olarak 15 yıl önce açılmış olan bir ana arterimizdi. Asfaltlarında arzu etmediğimiz görüntüler söz konusu idi. Burası, yaklaşık git gel birer kilometreden 2 kilometre civarında ama 30’ardan 60 metre eninde olan ana arterimiz, önemli bir bulvarımız. Tacettin Veli Bulvarımızın asfalt çalışmalarını ve altyapı çalışmalarını tamamen elden geçirdik ve günün şartlarına uyarlanmış hale getirdik” diye konuştu.

“3 bin 500 ton asfalt serimi yapıldı”

Büyükkılıç, konuşmasında, “3 bin 500 ton asfalt serimi yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerinde bulunarak, yolların kalite, konfor ve standardının artması ile birlikte sürücülere aşırı hız yapmaması ve kurallara uyması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Geliş gidiş toplam 1600 metre uzunluğa sahip, iş merkezleri ve kamu binalarının yoğun olduğu, şehrin en merkezi konumunda yer alan, bulunduğu bölge itibariyle yoğun trafik altında bulunması, şehir içi ulaşım sağlanan otobüslerin kullanımında olması gibi nedenlerle zaman içinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve yenilenme ihtiyacı oluşmuş bulvardaki çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş da görev aldı.

Yatırım bedeli yaklaşık 10 milyon TL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, yatırım bedeli yaklaşık 10 milyon TL olan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 10 bin ton kırma taş agrega serilerek yolun temel tabakası güçlendirildi, 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılarak yol kullanıma hazır hale getirildi. Yatay ve düşey işaretleme çalışmaları tamamlanan yol, vatandaşların kullanımına açıldı.

Büyükkılıç’tan Ulaşım A.Ş. teknik bakım onarım birimine ziyaret

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım hizmeti veren Ulaşım A.Ş.’nin teknik bakım onarım birimine de ziyarette bulunarak, personelle görüştü. Ulaşım A.Ş. çalışanlarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, teknik çalışmaları yerinde inceledi.