Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında, Belediye Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, 34 asıl ve 5 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 39 gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesiyle birlikte karara bağlandı. Toplantıda, Tacettin Veli Mahallesi için kentsel dönüşüm kararı verildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm konusuna ilişkin yaptığı açıklamada; “İlk kentsel dönüşümün startını veriyoruz. Dolayısıyla yeni ofis, iş yerleri ve yeni yaşam alanları oluşturmak üzere orada bir kentsel dönüşüm çalışması başlıyor” ifadelerini kullandı.