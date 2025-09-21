  • Haberler
Kayseri'nin Bünyan ilçesi Taçın (Topsöğüt) köyünde Taçınlılar Dayanışma ve Muhabbet Günü etkinliği düzenlendi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Taçın (Topsöğüt) köyünde Taçınlılar Dayanışma ve Muhabbet Günü etkinliği düzenlendi. Bünyanlılarla bir araya gelinen etkinlikte hamur işi pişirilip dağıtılırken, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Metin: “Taçınlılar Dayanışma ve Muhabbet Gününü; İlçe Kaymakamımız Sayın Yücel Erdem, MHP İl Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın ve Divan Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Sayın Halit Yağmur, ilçe siyasi parti başkanlarımız ve yönetimleri, ilçe oda başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız ve kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Bu güzel buluşmada birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşadık. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

