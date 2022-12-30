Taciz iddiası ile 1 kişi yakalandı

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan Ordu Evi’nin arkasında meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşlarındaki bir kişi, 10-12 yaşlarından olan bir erkek çocuğa tacizde bulundu. Olayı gören vatandaşlar adamı yakalayarak darp etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şüphelinin tedavisinin ardından sorgusuna başlanacağı ifade edildi.