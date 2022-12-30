Taciz iddiası ile 1 kişi yakalandı
Kayseri'de bir kişi, 12 yaşlarında bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bölge esnafı tarafından darp edildi. Yaralanan şüpheli, esnaf tarafından polis ekiplerine teslim edildi.
- 30.12.2022 15:06
- Güncelleme: 30.12.2022 15:06
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan Ordu Evi’nin arkasında meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşlarındaki bir kişi, 10-12 yaşlarından olan bir erkek çocuğa tacizde bulundu. Olayı gören vatandaşlar adamı yakalayarak darp etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şüphelinin tedavisinin ardından sorgusuna başlanacağı ifade edildi.
1ha
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