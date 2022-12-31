Taciz iddiasında yeni gelişme

Taciz olayını kabul etmeyen şüpheli, kendisine iftira atıldığını söyledi. Taciz edildiğini iddia eden kişinin ise suç kaydı bulunan yabancı uyruklu bir kişi olduğu belirlendi.

Kocasinan ilçesi Serçeönü mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda 55 yaşlarında bir kişi çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalle esnafı tarafından darp edildi. Darp edilen kişi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Tedavisinin ardından sorgulanan şüphelinin kendisine atılan suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Kimseyi taciz etmediğini söyleyen şüpheli kendisine iftira atıldığını belirtti.

Öte yandan soruşturmayı inceleyen polis ekipleri tarafından taciz edildiğini söyleyen kişinin suç kaydı bulunan yabancı uyruklu bir kişi olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine darp edilen kişinin sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.