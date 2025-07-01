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- Taekwondo'da Bir Türk İlk Kez Zirvede: Kayserili Sporcu 9. Dan Rütbesiyle Tarihe Geçti
Taekwondo'da Bir Türk İlk Kez Zirvede: Kayserili Sporcu 9. Dan Rütbesiyle Tarihe Geçti
Türk Taekwondosu, 20 Haziran 2025'te dünya spor tarihine altın harflerle yazılacak bir gurura tanıklık etti. Kayseri'nin yetiştirdiği usta antrenör ve spor adamı Galip Ziya Yalçınkaya, Güney Kore'deki Kukkiwon merkezinde düzenlenen törenle Taekwondo'nun en yüksek mertebesi olan 9. Dan'ı alan ilk Türk oldu.
Yıllarını disiplin, sadakat ve özveriye adayan Yalçınkaya, bu tarihi başarıyla sadece ülkesini değil, dünya Taekwondo camiasını da onurlandırdı. İstanbul’da yaşamını sürdüren usta sporcu, Türk Taekwondosu’nun uluslararası alandaki gücünü ve derinliğini bir kez daha ortaya koydu.
Bu başarı, hem Türk sporuna hem de gelecek nesil dövüş sanatçılarına ilham olacak nitelikte. Kendisini yürekten tebrik ediyor, bu yolda yetiştirdiği ve yetiştireceği tüm sporculara başarılar diliyoruz.
27.06.1950 yılında Kayseri’nin Akkışla İlçesinde doğan Galip Z. YALÇINKAYA, 1968 yılında Kayseri Lisesi’ni, 1973 yılında İ.T.Ü’yü bitirerek Makina ve Gemi İnşa Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Uzakdoğu sporlarına 1965 yılında Judo ile başladı. 1970 yılında Mr. Cho Soo-Se’nin Türkiye’ye gelmesi ile taekwondo’ya başladı. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporcular yetiştirmiş ve 1976’dan bu yana federasyonda değişik görevler almıştır. 1982 yılında Roma’da yapılan ETU ve 1983 yılında Danimarka’da yapılan WTF hakemlik kurslarını kazanarak Avrupa ve Dünya Federasyonu Hakemi oldu. Bilfiil sporculuk hayatına devam eden Yalçınkaya evli ve iki çocuk babasıdır