Taekwondo'da Bir Türk İlk Kez Zirvede: Kayserili Sporcu 9. Dan Rütbesiyle Tarihe Geçti

Yıllarını disiplin, sadakat ve özveriye adayan Yalçınkaya, bu tarihi başarıyla sadece ülkesini değil, dünya Taekwondo camiasını da onurlandırdı. İstanbul’da yaşamını sürdüren usta sporcu, Türk Taekwondosu’nun uluslararası alandaki gücünü ve derinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Bu başarı, hem Türk sporuna hem de gelecek nesil dövüş sanatçılarına ilham olacak nitelikte. Kendisini yürekten tebrik ediyor, bu yolda yetiştirdiği ve yetiştireceği tüm sporculara başarılar diliyoruz.