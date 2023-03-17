Tahir Keskinkılıç İYİ Parti'den aday adayı olacak

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. Türkiye ve Kayseri’nin tanınmış avukatlarından Tahir Keskinkılıç’ın İYİ Parti’den aday adayı olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret eden Keskinkılıç önümüzdeki günlerde aday adaylığını resmen açıklayacak.