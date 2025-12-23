  • Haberler
Tahkim Kurulu, Erciyes 38 FK'lı 2 futbolcunun başvurusunu reddetti

KAY TFF Tahkim Kurulu tarafından bahis gerekçesiyle ceza alan aralarında Erciyes 38 FK'da forma giyen Burak Efe Arslan ve Ethem Balcı'nın da yer aldığı 29 futbolcunun itirazının reddedildiği açıklandı.

TFF tarafından geçtiğimiz aylarda bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alan bazı futbolcular Tahkim Kurulu’na başvurdu. Tahkim kurulu tarafından 29 futbolcunun başvurusu reddedildi. Erciyes 38 FK’da oynayan ve 45’er gün hak mahrumiyeti alan Burak Efe Arslan ile Ethem Balcı da Tahkim Kurulu’na başvurdu. Futbolcuların başvurularının reddedildiği ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildiği açıklandı.

