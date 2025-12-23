Tahkim Kurulu, Erciyes 38 FK’lı 2 futbolcunun başvurusunu reddetti

TFF tarafından geçtiğimiz aylarda bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alan bazı futbolcular Tahkim Kurulu’na başvurdu. Tahkim kurulu tarafından 29 futbolcunun başvurusu reddedildi. Erciyes 38 FK’da oynayan ve 45’er gün hak mahrumiyeti alan Burak Efe Arslan ile Ethem Balcı da Tahkim Kurulu’na başvurdu. Futbolcuların başvurularının reddedildiği ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildiği açıklandı.