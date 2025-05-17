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Takı dükkanından bin liralık gözlük aşıran şahıs yakalandı

Kayseri'de bin lira değerinde gözlük hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle şüpheli 2 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Takı dükkanından bin liralık gözlük aşıran şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ‘takı dükkanında bin lira değerindeki gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı’ konulu paylaşımdan sonra harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışma doğrultusunda L.T. (20) ve Ş.N.S. (19) saklandıkları adreslerde yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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