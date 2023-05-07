Takla atan araçta 4 yaralı
Kayseri'de Sarımsaklı Mahallesi istikametinde ilerleyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
- 07.05.2023 19:03
- Güncelleme: 07.05.2023 19:03
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Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarındaki boş araziye sürüklenen aracı görenler kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri hafif yaralı 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Erciyes Üniversitesi Hastaneleri ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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