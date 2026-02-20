Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

Kaza saat 20.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Takla atan araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.