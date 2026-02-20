Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

Melikgazi ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

Kaza saat 20.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Takla atan araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!