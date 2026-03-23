Taksi durağında ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs suçlamayı reddetti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmada Melikgazi İlçesinde bulunan bir taksi durağından ve durak içerisinde bulunan ziyaretçi Ş.S.(28) isimli şahıstan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay nedeniyle gözaltına alınan Ş.S. daha sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasında konuşan tutuklu sanık Ş.S., “Ben 2017 yılından itibaren uyuşturucu madde kullanırım. Ben S.S.’yi işim gereği tanırım. Onun da aracını tamir ettim. Taksi durağında onunla birlikte uyuşturucu madde kullanırdık. O gün de oturmak için gittim. S.S., işi çıktı gitti. O sırada atık kağıt toplayan ve tanıdığım V.Ç. geldi. Biz onunla içtik. V.Ç.’nin aracını tamir etmem nedeniyle Bin 200 TL alacağım vardı. O geldi üzerinde bulunan maddeyi içti, ben de üzerimde olan maddeyi içtim. V.Ç. borcu olan parayı verdi. O sıra S.S. geldi. V.Ç. bana borcunu verdi ben ona madde vermedim. V.Ç. de neden benden madde aldığını söyledi bilmiyorum. Bir süre sonra polis geldi. S.S.’nin üzerinden ve durakta çıkan madde bana ait değil. Hassas terazi S.S. ile bana aittir. Madde alırken kaybımız olmasın diye ortak almıştık. V.Ç., S.S. ve ben taksi durağında defalarca uyuşturucu madde kullandık. Ben uyuşturucu maddeyi T.C.Ç. isimli kadından aldım. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Avukatı ise, “Şahıslardan yakalanan maddelerin etkin madde oranı birbirinden farklıdır. Herkes üzerindeki maddeyi içmiştir. Müvekkilim baştan sona tutarlı beyanda vermiştir” dedi.

Daha sonra tanıklar dinlendi. Tanıklar dinlendikten sonra tekrar söz alan sanık avukatı, “Tanıklar suçtan kurtulmaya yönelik ifade vermişti. Üç şahıstan ele geçen maddelerin saflık oranları birbirinden farklıdır. Müvekkilimden almış olsalardı etken madde aynı oranda çıkardı. Müvekkilim madde alırken aldatılması nedeniyle hassas terazi bulundurmaktadır. Birleşen maddede ele geçirilen maddedeki etkin madde kişisel kullanım sınırları içerisindedir. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiş. Maddeyi aldığı kadın şahsı söylemiştir. 30 gram madde ele geçiriliyor etken maddesi yüzde 15’dir. Suç vasfı değişmiştir. Bu ticaret değil kullanmadır. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.