Taksi Şoförü Bayazıt: 'Yeni sistem, kötü amaçlar için taksiye binenlere karşı caydırıcı olacak'

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, taksilerde kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma şartı getirildi. Yeni sistem sayesinde kayıp-çalıntı aracın hangi konumda olduğu, araç içindeki şoför ile yolcu görüntüsü ve acil durumlarda 112 ile iletişime geçmeyi sağlayan acil durum butonu bulundurulacak. Karar, 1 Temmuz 2025 itibariyle yürürlüğe girecek. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Taksi Şoförü Nesimi Bayazıt yeni düzenlemenin faydaları hakkında görüşlerini bildirdi. Şoför Bayazıt: “Bu uygulamanın, kötü amaçlar için taksiye binenlere karşı caydırıcı olacağını düşünüyorum. Araca binen yolcunun ne olduğunu bilemiyoruz. Araç takip sistemi, Kahramankazan’da meydana gelen olaydaki gibi acil durum butonuna bastığımızda araç takip sisteminden polisin emniyetin bizi daha iyi takip edebilmesini sağlayacak. Biz kendi canımızdan korkmuyoruz. Vatanımıza, milletimize insanlarımıza bir şey olmasın. Amaçlanan bu ise yeni sistem çok çok güzel olacak. Yurt dışında emniyet kemeri için bir uygulama var. Yolcu olduğu zamanlarda emniyet kemeri takmıyorlar, yolcu olmadığı zamanlarda emniyet kemerini takıyorlar. Çünkü olası bir tehditte, saldırıda emniyet kemeri şoförü engelleyeceği için kemer takmıyorlar. Acil durum butonu, kamera sistemi ile birlikte bu sistem de uygulanırsa biz daha rahat ederiz” ifadelerini kullandı.