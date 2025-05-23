Taksi tarifesinde değişikliğe gidildi: Kısa mesafe 150 lira oldu
Kayseri'de taksi ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, taksimetre açılış ücreti 50 TL, kilometre başına ücret ise yine 50 TL oldu. Yeni tarife, gece-gündüz ayrımı olmaksızın 24 saat boyunca geçerli olacak.
Kayseri’de taksi tarifelerine zam geldi. Yapılan düzenlemeyle birlikte her 100 metre için 5 TL, bir dakikalık bekleme süresi için ise 5 TL ücret alınacak. Kısa mesafelerde uygulanacak indi-bindi (minimum) ücreti 150 TL olarak belirlendi.
Ayrıca 40 kilogramı aşan bagajlar için, fazla her kilogram başına 7 TL ek ücret talep edilecek.
Öte yandan, yeni taksimetre tarifesinin UKOME Kurul kararının onaylandığı tarihten sonraki ilk Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.