Taksi tarifesinde değişikliğe gidildi: Kısa mesafe 150 lira oldu

Kayseri’de taksi tarifelerine zam geldi. Yapılan düzenlemeyle birlikte her 100 metre için 5 TL, bir dakikalık bekleme süresi için ise 5 TL ücret alınacak. Kısa mesafelerde uygulanacak indi-bindi (minimum) ücreti 150 TL olarak belirlendi.

Ayrıca 40 kilogramı aşan bagajlar için, fazla her kilogram başına 7 TL ek ücret talep edilecek.

Öte yandan, yeni taksimetre tarifesinin UKOME Kurul kararının onaylandığı tarihten sonraki ilk Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.