Taksi ücretlerine zam geldi

Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda alınan kararlardan birisi de taksi ücret tarifelerine yapılan güncelleme oldu. Söz konusu gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle mevcut tarife ücretlerine zam geldi.

Buna göre; İlk açılış tarifesi 50 TL’den 75 TL’ye,

1 kilometre birim ücreti 50 TL’den 65 TL’ye

Birim mesafe(her 100 metre için) 5 TL’den 6,5 TL’ye,

Birim zaman(her dakika için bekleme süresi) 5 TL’den 6,5 TL’ye,

Kısa mesafe(İndi bindi ücreti açılış+2 kilometre) 150 TL’den 225 TL’ye

40 kilogramı aşan bagajlarda her fazla kilogram için 7 TL’den 9 TL’ye yükseldi.