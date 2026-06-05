Taksici cinayeti davasında sanık için istenen ceza belli oldu

Duruşma savcısı sanığın ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay 1 Eylül 2025 saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Doğu Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.D. hayatını kaybetti. M.Ş. Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan M.Ş. hakkında ‘kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın bugünki duruşmasına tutuklu sanık M.Ş. ile taraf avukatları katılırken müştekiler katılmadı.

SANIK M.Ş.: KEŞKE OLMASAYDI

Bir önceki ifadesinde, “M.D.'nin bana ilk ettiği küfürü duymamışlar. Ben bu olaydan sonra psikolojik ilaçlar kullandım” diyen tutuklu sanık bugünki duruşmada, “Ben muayene için gittiğimde akıl sağlığımın yerinde olduğunu söyledim. Pişmanım. Keşke olmasaydı. Bu zamana kadar karakol önünden geçmedim. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALASINI VERDİ

Duruşma savcısı sanık için ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ceza istedi. Sanık mütalaa ile ilgili olarak, “Ben tasarlayarak işlemedim. Kamera kayıtlarında da mevcut’ dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.