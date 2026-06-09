Taksici cinayeti sanıklarına müebbet hapis

Doğu Garajı'nda bıçaklı kavgada taksi şoförü M.D.'nin (63) hayatını kaybettiği olay nedeniyle açılan davada sanık M.Ş. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Taksici cinayeti sanıklarına müebbet hapis

Olay 1 Eylül 2025 saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Doğu Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.D. hayatını kaybetti. M.Ş. Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan M.Ş. hakkında ‘kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın bugünki duruşmasına tutuklu sanık M.Ş. ile taraf avukatları katılırken müştekiler katılmadı.

SANIK M.Ş.: "TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"
Sanık bugünki ifadesinde, “Tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık olaydı. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Bu zamana kadar bir kez dahi karakolun önünden geçmedim" dedi.

KARAR VERİLDİ
Duruşma savcısı bir önceki mahkemede sanık için ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ceza istedi. Mahkeme heyeti sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Haber Merkezi

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