Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Talas Bulvarı'nda 23 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen ve Ali D.'nin yaşamını yitirdiği kavganın sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi. 

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  • 02.08.2023 15:57
  • Güncelleme: 02.08.2023 15:57
Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Melikgazi İlçesi Talas Bulvarı üzerinde bulunan taksi durağında yolcu alma nedeniyle iki sürücü arasında kavga çıktı. Taksiciler arasında çıkan kavgada, R.D. yanında bulundurduğu bıçak ile Ali D.’yi yaraladı. R.D. olay yerinden babasının kullandığı taksi ile kaçarken Ali D. hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından R.D. mahkemece tutuklanırken, baba M.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
“ARADA HUSUMET YOK, OLAY SADECE YOLCU KAVGASI”
Olayda yaşamını yitiren Ali.D’nin ailesinden N.D., “Olay husumet olarak yansıtılsa da öyle bir şey yok. Müşteri kavgası sonucu çıkan kavgada evladımız baba-oğul tarafından katledildi. Cinayeti işleyen cezaevinde olsa da sebep olan babası ise ev hapsinde. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ali D. 1986’da Hakkari’de şehit edilen dayısının ismini taşıyordu. Onurla, gururla adını verdiğimiz evladımız bizi bir gün bile üzmedi. Evladımız genç yaşında basit bir kavga nedeniyle canice öldürüldü. Kardeşim Hakkari’de şehit edilirken evladımda Kayseri’de öldürüldü. Evladımızın kimseyle husumeti yoktu. Çevremizdekiler “Husumet nedir?” diye soruyor. Olay husumet değil, sadece yolcu alma tartışmasından çıkan bir kavgadır. Kamuoyunda yayılan yanlış haberleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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