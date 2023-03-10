Taksici cinayeti zanlıları yakalandı

Olay, 07 Mart 2023 tarihinde akşam saat 22.00 sıralarında Kocasinan Mithat Paşa Mahallesinde yaşanmıştı. Ticari taksi şoförü Mustafa K. meçhul şüpheli tarafından öldürülmüştü.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 650 saatlik kamera takibi ve saha çalışmaları sonucu cinayeti 27 yaşındaki E.K.’nin işlediğini ve o sırada araçta bulunan 2 şahsın kimlikleri tespit etti.

Cinayet zanlısı E.K.’nin olayın ertesi günü Antalya iline kaçtığı tespit edilmiş ve teknik, fiziki takip sonrası şüpheli Antalya’da yakalandı. Diğer 2 şahıs da Kayseri’de gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Cinayetin, ölen taksi şoförü Mustafa K. ile katil zanlısı E.K. arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği belirtildi.

Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.