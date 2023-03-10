Taksici cinayetinin faili tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yakalanan taksici cinayeti şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 10.03.2023 19:02
  • Güncelleme: 10.03.2023 20:44
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Taksici cinayetinin faili tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yakalanan taksici cinayeti şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’de geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular, taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulması ile taksi yol üzerindeki bir binanın bahçesine girerken, şüpheliler kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz şoförün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Polis cinayeti aydınlattı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 650 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Cinayeti işleyen şüphelinin E.K. (27) olduğunu tespit eden ekipler, şahsın Antalya’ya kaçtığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kaldığı evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirilirken, E.K. ilk ifadesinde cinayeti alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan kavga sonucu işlediğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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