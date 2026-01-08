Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu getiriliyor

Taksicilere, taksimetreyle bağlantılı olarak belirli teknik özellikleri taşıyan 'taksi mali cihazı' kullanma zorunluluğu getiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. "Taksi mali cihazı" uygulamasıyla, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı "taksi mali cihazı" kullanma mecburiyeti getirilecek. Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, 1 Temmuz'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekecek.

Zorunluluk kapsamında yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen taksi mali cihazı kullanılacak. Bu süre içinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan önce onay verilen cihazın kullanılması gerekecek.

Tebliğin yürürlük tarihi ile Bakanlık tarafından verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak. Mükellefler, cihazı kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan cihazlar aracılığıyla banka kartlarıyla ödeme taleplerini kabul edecek.

Taksi mali cihazları ve bağlantılı çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Taksi mali cihazı, fiş veya e-belge düzenleyebilen cihazlar olarak iki farklı şekilde tanımlanacak.

