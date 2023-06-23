Taksicilerin yolcu kavgasında kan aktı

 Kayseri'de taksicilik yapan R.D. ile A.D. arasında çıkan yolcu kavgasında 32 yaşındaki A.D., meslektaşının bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

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  • 23.06.2023 20:54
  • Güncelleme: 23.06.2023 20:54
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Taksicilerin yolcu kavgasında kan aktı

Olay, Talas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan iki taksi şoförünün sözlü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda R.D. aracında bulunan bıçakla husumetli olduğu meslektaşı A.D.'ye saldırdı. 
Ağır yaralanan A.D olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi R.D ise suç aleti bıçakla polis tarafından yakalandı.

1ha

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