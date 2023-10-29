Talas, 100. yılı dünyanın en büyük Türk bayrağıyla karşıladı

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Nice yüzyıllara' dedi.

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  • 29.10.2023 23:34
  • Güncelleme: 30.10.2023 09:11
Talas, 100. yılı dünyanın en büyük Türk bayrağıyla karşıladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Nice yüzyıllara” dedi.

İlçede bulunan paraşüt indirme alanında gerçekleşen törene, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende 45 metre genişliğe 67,5 metre uzunluğa ve 3 bin 68 metrekare alan genişliği ile dünyanın en büyük Türk bayrağı vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından açılarak dalgalandırıldı.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bir ülkenin en değerli vatlığı sizin gibi vatandaşlarıdır. Geleceğin teminatı olan gençleridir. Hiç şüphesi gençlikte bizde, vatandaşlıkta bizde, insanlık onuru da bizde. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmak bizim için en büyük gururdur. Bu gurur onurla başımızda taşıyoruz. ‘Nice yüzyıllara’ diyorum. Şu anda burada dünyanın en büyük Türk bayrağını hep birlikte açtık. 3 bin metrekarenin üzerindeki bu Türk bayrağı bizim ilelebet kıyamete kadar sembolümüzdür. Kırmızısını şehitlerimizin kanından alan, hilali ve yıldızı da ayrı bir sembol olan bu bayraktan daha yakışık bir bayrak yoktur. Bununla da gurur duyuyoruz. Canını, kanını bizim için feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bugüne kanları ile mücadele eden herkesi anmakla beraber aynı zamanda şu anda sınır ötesinde ve sınırlarımız içerisinde şu anda dahi bizlere hizmet eden polisimiz, jandarmamız ve diğer güvenlik güçlerimizi de saygı ile anıyoruz” şeklin konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Törenin ardından protokol üyeleri sahneye çıkarak vatandaşlarla beraber ellerinde bulunan bayrakları salladı.

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İHA

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