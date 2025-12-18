Talas 2026’da Rengarenk Olacak; Görkemli Çiçek Festivali!

Festivalin coşkusu Talas Millet Bahçesi’nin sınırlarını aşarak evlerin balkonlarına ve esnafın vitrinlerine kadar uzanacak. Hıdrellezle başlayıp Anneler Gününü de kapsayarak Babalar Günü’nde sona erecek olan "Balkon Yarışması", Talaslıları en güzel balkon, apartman ve vitrini oluşturmak için tatlı bir rekabete davet ediyor. Belediye tarafından bitki ve çiçek desteğiyle teşvik edilecek olan bu yarışma sayesinde, tüm ilçe sakinleri el birliğiyle Talas’ı canlı bir sanat eserine dönüştürecek.

FESTİVALDE YOK YOK

Etkinlik programı ise her yaştan vatandaşa hitap eden zengin bir içerikle tasarlandı. Gastronomi meraklıları çiçek şerbetleri ve çiçek temalı sokak lezzetlerini deneyimlerken, sanatseverler koku ve çiçek atölyelerinde hayal güçlerini konuşturacak. Üniversite öğrenci kulüplerinin ve sokak sanatçılarının performanslarıyla renklenecek festival alanında, çocuklar için özel oyun ve yüz boyama noktaları kurulacak. Fotoğraf tutkunları ise özel olarak hazırlanan "Talas Çiçek Sahneleri"nde en güzel karelerini yakalayabilecek.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çiçek Festivali’nin Talas’ın yaşam kalitesine katkı sunacağını belirterek, “2026’yı ‘Talas Çiçek Yılı’ ilan ederek doğayı, estetiği ve şehir kültürünü bir araya getiriyoruz. Talas Çiçek Festivali ile ilçemizin her köşesinde renk demeti oluşacak ve kokular yayılacak. Tüm hemşehrilerimizi şimdiden bu güzelliği birlikte yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.