Talas 5.0 Hedefine Bir Adım Daha Yakın

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM İNSAN DOKUNUŞUYLA MÜMKÜN”

Eğitimin koordinatörü, teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu, ikinci oturumun stratejik derinliğine dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. İlk oturumda Talas 5.0’ın temelini ve dijital dünyanın dönüşümünü anlattıklarını hatırlatan Hamurcu, bu kez vizyonun nasıl uygulanacağına odaklandıklarını söyledi.

Hamurcu konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu hafta masterclass oturumlarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Talas 5.0’ın ne olduğunu, dünyanın nereye gittiğini, teknolojinin nasıl değiştiğini ve bunun yaşam biçimimizi nasıl dönüştürdüğünü konuşmuştuk. Bu oturumda ise bu stratejiyi nasıl geliştireceğimizi, nasıl uyum sağlayacağımızı, hangi konumda olduğumuzu ve nereye gideceğimizi değerlendiriyoruz.

Bugünün ana başlıkları; strateji, marka kimliği ve itibar. Dijital dünyada kiminle konuşuyoruz, nasıl algılanıyoruz, bulunduğumuz mecralarda kriz ortamlarını nasıl fırsata çevirebiliriz, riskleri nasıl yönetebiliriz bunlar üzerinde duruyoruz. Burada üç temel kavram öne çıkıyor: strateji, analiz ve hedef kitle.”

“TOPLUM 5.0 SÜRECİNDE İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM ŞART”

Hamurcu, dijital dönüşümün yalnızca teknolojiyle değil insan odağıyla mümkün olduğunun altını çizerek, Talas 5.0’ı konumlandırırken endüstrinin evrelerinden topluma uzanan süreci hatırlattı:

“Endüstri 1.0’dan 4.0’a kadar teknoloji sürekli gelişti ancak Toplum 5.0 ya da Endüstri 5.0 süreci bize şunu gösterdi: İnsanın dokunuşu olmadan gerçek bir dijital dönüşüm mümkün değil. Sadece bir post paylaşmak ya da reels videosu üretmek iletişim değildir. Yapılan her hamle birbiriyle bağlantılı, birbirini tetikleyen bir sistemin parçasıdır. Bu nedenle tüm dijital platformlarda dört temel hedefimiz var: Elde etmek, dönüştürmek, büyütmek ve ölçmek.”

TALAS 5.0 VİZYONU KAPSAYICI BİR YOL HARİTASI SUNUYOR

Talas Belediyesinin dijital çağın gerekliliklerini yakalayan, insanı merkeze alan ve kurumsal iletişimde güçlü bir yol haritası ortaya koyan Talas 5.0 vizyonu kapsamında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Belediye yöneticileri ve personelin katıldığı ikinci oturum, Talas’ın teknolojik dönüşüm yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.