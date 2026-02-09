Talas 7/24 Kütüphanesi mülkiyeti İçin görüş ayrılığı

MHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Orhan Say, “Kütüphane çok güzel çalışıyor ama hâlihazırda kiralık. Biz baştan beri mülkiyetin belediyeye ait olmasını istiyorduk. Bu karar mecliste benimsenmişti, şimdi Vakıflar’ın talebi üzerine reddedildi. Oysa orada bir kütüphane olması ticaret alanını da kıymetli hale getirir” diyerek kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker ise daha sert bir çıkış yaptı. “Talas Belediye Meclisi’nin tamamı, ilgili vakfın değil, kamu yararına hizmet edecek bir kütüphane istiyor. Bu nedenle gündem maddesinin geri çekilmesini talep ettik. Eğer vakfın istediği gibi bir karar çıkarsa, gerekirse idari yargıya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Gündem Maddesi Yeniden Komisyona Havale Edildi

Mecliste yapılan görüşmelerin ardından, ilgili gündem maddesi geri çekilerek yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Talas’taki kütüphane ihtiyacının kamu yararına uygun şekilde karşılanması gerektiğini savunan meclis üyeleri, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.