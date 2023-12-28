Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kayseri Şampiyonu oldu

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Erkek Kayseri Futbol Turnuvası'nda Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu namağlup şampiyon oldu.

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  • 28.12.2023 08:42
  • Güncelleme: 28.12.2023 09:44
Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kayseri Şampiyonu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Erkek Kayseri Futbol Turnuvası’nda Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu namağlup şampiyon oldu.

Bu yıl 28 takımın mücadele ettiği turnuvada başarılı bir performans sergileyen Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu namağlup olarak şampiyonluğa uzanırken, kalesinde tek bir gol bile görmedi. Final maçında Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu’nu 6-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, böylece Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanan tek takım oldu.

Okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni aynı zamanda futbol antrenörü ve futbol maç analiz uzmanı Şafak Afan final maçı sonrasında yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır anı jenerasyon ile çalıştıklarını ve başarının idare, öğrenci, öğretmen ve veli ortak çalışmasının sonunda geldiğini dile getirdi. Afan, “Takıma Seçtiğimiz öğrencilerimizi Kayseri de alt yapıya önem veren amatör takımlara yönlendirdik. Eksik yönleri olan sporcularımızla bireysel antrenman yaptık. Aile faktörü bu yaşlarda çok önemli ailelerine he ay rapor verdik ailelerle iç içe bir çalışma sergiledik. Okul idaremiz bize her türlü desteği verdi. Bu başarıda payı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Şampiyonası 1. Bölge maçları Mart ayının son haftasında oynanacak.

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İHA

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