Talas'a 30 bin metrekarelik acil/afet sosyal yaşam merkezi

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından muhtemel depreme karşı hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Talas Belediyesi, afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruyor.

PAYLAŞ
  • 31.05.2023 10:45
  • Güncelleme: 31.05.2023 11:51
  • 67
Talas'a 30 bin metrekarelik acil/afet sosyal yaşam merkezi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından muhtemel depreme karşı hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Talas Belediyesi, afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruyor.

Başakpınar Asfalt Şantiyesi yanında bulunun 30 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları süren acil afet yaşam merkezindeki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, olası bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak zorunda olduklarını kaydetti.

Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve ilgili birim ekibiyle birlikte konteyner kent alanında değerlendirmeler yapan Başkan Yalçın, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gelinen aşamayla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, konteyner kentin bir an önce tamamlanarak hazır hale getirileceğini söyledi.

103 konteynerden oluşan acil/afet sosyal yaşam merkezi, tamamlandığında deprem ve diğer afet durumlarında, barınma başta olmak üzere birçok ihtiyaca cevap verecek. Alan ayrıca farklı zamanlarda gençlik kampı ve sosyal faaliyet merkezi olarak da kullanılacak.

Mevlana Meydanı’na acil durum konteyneri

Talas Belediyesi, daha öncede Mevlana Mahalle Meydanına içerisinde acil yardım müdahale malzemelerinden jeneratöre, battaniyeden megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına kadar her türlü acil yaşamsal malzemenin yer aldığı acil durum konteynerini yerleştirerek deprem ve diğer acil durumlara hazırlık yapmıştı. Acil durum konteynerlerinin sayısının artırılarak ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilmesi planlanıyor.

Elbistan’a Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı kurmuştu

Bilindiği gibi Talas Belediyesi, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 310 konteynerlik yaşam ve ticaret alanını kurmuştu. İçerisinde bir mahallede olması gereken her türlü sosyal donatının yer aldığı 20 bin m.lik Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı, 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilmişti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar 'Çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor'

Başkan Çolakbayrakdar 'Çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor'

Kayserispor yine yenildi

Kayserispor yine yenildi

Kayserispor, ligde 15. yenilgisini aldı

Kayserispor, ligde 15. yenilgisini aldı

Çocuklar 'atlı tur' hizmetini çok sevdi

Çocuklar 'atlı tur' hizmetini çok sevdi

Erkeklerin kabusu orşite yol açan 4 neden

Erkeklerin kabusu orşite yol açan 4 neden

'İçiciyim' diyen sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

'İçiciyim' diyen sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

6
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, TBB Encümen Ve Meclis Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, TBB Encümen Ve Meclis Toplantısı'na katıldı

Büyükşehir'den insan ve çevreye zararsız, yerli biyoteknolojik ve organik gübre

Büyükşehir'den insan ve çevreye zararsız, yerli biyoteknolojik ve organik gübre

DAHA FAZLA
Sağlık çalışanları voleybol turnuvası ile stres attı

Sağlık çalışanları voleybol turnuvası ile stres attı

Nakliyeciler Sitesi'nde kavga

Nakliyeciler Sitesi’nde kavga

Melikgazi yolları yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor

Melikgazi yolları yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor

Sürücü, yolcu, öğrenci ve yayalara yönelik trafik eğitimleri verildi

Sürücü, yolcu, öğrenci ve yayalara yönelik trafik eğitimleri verildi

Zararlı güneş ışınları kansere sebep olabilir

Zararlı güneş ışınları kansere sebep olabilir