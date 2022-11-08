Talas’a Aile Sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulacak

Valilik Toplantı Salonunda yapılan imza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Grup Avenir İnşaat adına İbrahim Arık katıldı.

İmza töreninde bir konuşan Vali Çiçek, “Böyle güzel protokoller ile haftaya başlamanın hayırlı olacağına inanıyorum. Hayırseverimiz, Talas ilçemizde bulunan Türkiye’nin en büyük 7 inci mahallesine 750 m2 alana Aile Sağlığı Merkezi yaptırıyor. Bu bölgenin gerçekten ihtiyacı vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da “Sayın Valim öncelikle size teşekkür ediyorum. Biz en kısa zamanda vatandaşımızın hizmetine girmesi için gayret göstereceğiz. Emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Hayırsever İbrahim Arık ise “İnşallah bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Talas Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Grup Avenir İnşaat adına hayırsever İbrahim Arık arasında Talas İlçesi Mevlana Mahallesi, 1927 ada, 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1.915,51 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine yaptırılacak olan 6 Adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu işine ait protokol imzalandı.