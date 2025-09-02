Talas'a Aile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Yapılacak

  • Haberler
Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan konuları karara bağladı.

Belediye Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 18 gündem maddesi görüşüldü.

Çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının ele alındığı meclis toplantısında, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin Mevlana ve Tablakaya mahallelerine kesintisiz elektrik verilmesi için trafo alanı yapımını içeren maddeler kabul edildi.

Toplantıda ayrıca mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine Talas Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yapımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis talebi karara bağlandı.

18 maddenin görüşülmesinin ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, temmuz ve ağustos aylarındaki faaliyetleri içerin bir sunum ile meclis üyelerine bilgi verdi. 

Bir sonraki meclis toplantısı 6 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

