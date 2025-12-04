'Talas'a Bu Kadar İyi Baktığı İçin Yalçın Başkan'a Teşekkür Ederim'

Düzenlenen açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, meclis üyeleri, protokol üyeleri, hayırsever aile, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta duygu dolu anlar yaşanırken, konuşmalarda hem özel çocuklara duyulan sevgi hem de onların eğitim yolculuğunda verilen desteğin önemi güçlü şekilde vurgulandı.

BAŞKAN YALÇIN’DAN ÖZEL GÜN, ÖZEL MESAJ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış konuşmasında özel gereksinimli bireylerin toplumdaki vazgeçilmez yerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel gereksinimli yavrularımıza böyle bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz her insan eşsizdir, değerlidir. Engelli bireyler de aileleriyle birlikte bu toplumun vazgeçilmez değeridir. Belediyemizde Türkiye’de tek olan bir hizmeti yürütüyoruz; bugüne kadar bin 900’ün üzerinde akülü aracın bakımını ücretsiz yaptık. Bu hizmet kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Okulumuz hayırlı olsun, katılan herkese teşekkür ediyorum.”

HAYIRSEVER AİLEDEN DUYGUSAL TEŞEKKÜR: “ENGEL HAYATIN BİR PARÇASI”

Hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu’nun kızı, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Büyükkuşoğlu Serter, Kayseri’ye karşı hissettikleri vefa duygusuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Babamdan selam getirdim. Ailemizin geldiği yeri unutmama ve güzelleştirme sorumluluğumuzun bir parçası olarak bu eseri hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Bir anne olarak buraya çocuklarını getiren anneleri derinden hissediyorum. Umarım önemli bir engeli kaldırabilmişizdir. Talas’a bu kadar iyi baktığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.”

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ESEN’DEN TEŞEKKÜR

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okulun eğitim camiası için büyük bir kazanç olduğunu belirterek:

“Bugün bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim verecek okulumuzda şu an 28 özel öğrencimiz eğitimine başladı. Otistik ve zihinsel engelli yavrularımıza kapı açan bu yatırım için Talas Belediyemize ve hayırseverimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“BU OKUL BİR UMUT DEMEK”

Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Gümüş, özel gereksinimli çocukların eğitim yolculuğunda bu yeni okulun bir umut olduğunu belirterek:

“Bir anne olarak burada bulunmak benim için büyük bir onur. Bu okul, geleceğe dair yeniden filizlenen bir umut demek. Katkıları için hayırseverimize ve belediyemize teşekkür ederim.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “BUGÜN ÇOK ANLAMLI BİR GÜN”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hem hayırsevere hem de Talas Belediyesine teşekkür ederek:

“Engelli diye nitelendirilen canlarımızın bu özel gününde böyle bir açılış yapmak çok anlamlı. Emeği geçenlere minnettarız.” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK: “AİLELERİMİZİN İSTEDİĞİ TEK ŞEY FIRSAT EŞİTLİĞİ”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise özellikle annelerin yaşadığı duygulara dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Çocuklarını gözü gibi sakınan annelerin evlatlarını güvenle teslim edebileceği bir yuva açılmış olması çok kıymetli. Bizden acıma istemiyorlar; ‘bize fırsat verin, adaletli fırsat eşitliği sağlayın’ diyorlar. Bu okulun bu ihtiyaca önemli ölçüde cevap vereceğine inanıyorum. Yunus amcaya selamlarımı gönderiyorum.”

DUALARLA KURDELE KESİLDİ

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen protokol üyeleri, hayırsever aile, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte plaket takdimi sonrasında dualarla okulun kurdelesi kesildi.