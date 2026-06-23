Talas'a Hayırsever Desteğiyle Yeni Cami

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever desteğiyle inşa edilecek Aliye - Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Camii için yapım protokolü imzalandı. Talas'a yeni bir ibadet ve gönül mekânı kazandıracak proje, ilçenin manevi ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak.

Talas'a Hayırsever Desteğiyle Yeni Cami

Talas Kaymakamlığında gerçekleştirilen protokol törenine Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırsever Aliye Kalpaklıoğlu katıldı. İmzalanan protokolle birlikte caminin yapım süreci resmiyet kazandı.

Talas Belediyesinin tahsis ettiği arsa üzerine yükselecek olan Aliye - Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Camii, hayırsever vatandaşların katkılarıyla ilçeye kazandırılacak önemli eserlerden biri olacak. Caminin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin ibadet ihtiyacına cevap vermesinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlenmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

BAŞKAN YALÇIN’DAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, hayırseverliğin şehirlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İlçe Kaymakamlığımızda, Aliye - Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Camii’nin yapım protokolünü imzaladık. Şehrimize ve ilçemize değer katacak bu anlamlı projenin hayata geçirilmesine vesile olan hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Yalçın, Talas’ın sadece fiziki yatırımlarla değil, manevi hayatı güçlendiren eserlerle de büyümeye devam ettiğini belirterek, hayırseverlerin destekleriyle ilçeye kalıcı değerler kazandırmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Talas Belediyesinin arsa desteği ve hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilecek Aliye - Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Camii’nin, tamamlandığında bölge için önemli bir buluşma ve ibadet merkezi olması bekleniyor.

Haber Merkezi

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