Talas'a Hayran Kaldılar

Heyet, Yaman Dede Kültür Evi’nden başlayarak Talas’ın manevi ve edebi zenginliğine tanıklık etti. Ardından Tıpkı Basım Mushaflar Sergisi’nde İslam medeniyetinin asırlık yazma eser geleneğini yansıtan nadide çalışmalar incelendi. Cemil Baba Evi’nde tasavvuf kültürünün izleri keşfedilirken, Talas Su Medeniyetleri Galerisi’nde suyun insanlık tarihindeki belirleyici rolü hakkında bilgi alındı.

MİLLİ HAFIZAYA YOLCULUK

Program kapsamında Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi de ziyaret edildi. 9 Ocak 2024’te açılan ve kısa sürede yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan müzede sergilenen binlerce orijinal eser, milli mücadelenin ruhunu bir kez daha hissettirdi. Heyet, Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yer alan Türkçe Sokağı’nı da gezerek Türkçenin kültürel derinliğini yansıtan çalışmaları yakından gördü.

“HER KÖŞESİNDE EMEK VE SAHİPLENME VAR”

Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmede, Talas’ta hayata geçirilen projelerin her birinde emek, vizyon ve güçlü bir sahiplenme anlayışının bulunduğu ifade edildi. Konuklar, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalardan dolayı Başkan Mustafa Yalçın ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Başkan Mustafa Yalçın’ın öncülüğünde yürütülen kültür yatırımları, Talas’ı sadece bir ilçe değil; tarih, medeniyet ve milli değerlerin buluştuğu önemli bir merkez haline getirmeye devam ediyor.