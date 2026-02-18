Talas'a Hizmette Ortak Akıl Toplantısı

Başkanlık Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan, belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürler katıldı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, mevcut hizmetlerin daha verimli yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması başlıkları masaya yatırıldı.

“HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAYA ODAKLANDIK”

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Yalçın, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“KCETAŞ, KASKİ ve ilgili müdürlerimizle gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısında, ilçemiz ve kurumlarımızın hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli konuları ele aldık. Ortak akıl ve iş birliğiyle Talasımız için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”

KOORDİNASYON VE SAHA UYUMUNA VURGU

Toplantıda özellikle altyapı çalışmalarında eş zamanlı planlama, saha uygulamalarında koordinasyon ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde hız ve kalite standartlarının yükseltilmesi konularında görüş birliğine varıldı. Yol, su ve elektrik hizmetleri başta olmak üzere temel belediye hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve etkin iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Talas Belediyesi, kurumlar arası güçlü diyalog ve ortak akıl anlayışıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.