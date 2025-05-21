Talas Atatürk Bulvarı'nda yaya geçitleri kapatılıyor

Talas ilçesinde, şehrin en yoğun trafiğine sahip bölgelerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda yaya geçitleri kapatılıyor. Yüksek yaya trafiğinin de olduğu Atatürk Bulvarı’nda, yaya geçitlerinin fazla olması araç sürücüleri tarafından “trafiğin ilerlemediği” yönünde eleştirilere neden olmuştu. Aynı zamanda kamuoyunda, yaya geçitlerinin fazlalığı yayaların güvenliği açısından tehlike oluşturduğu düşüncesiyle tepkilere yol açmıştı. Kayseri’de kamuoyunun dikkatini çeken ve vatandaşların şikayetleri sonrasında, yaya geçitlerinin kapatılacağı öğrenildi.