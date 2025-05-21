  • Haberler
  • Gündem
  • Talas Atatürk Bulvarı'nda yaya geçitleri kapatılıyor

Talas Atatürk Bulvarı'nda yaya geçitleri kapatılıyor

Talas ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda sıklıkla yer alan yaya geçitleri kapatılıyor.

Talas Atatürk Bulvarı'nda yaya geçitleri kapatılıyor

Talas ilçesinde, şehrin en yoğun trafiğine sahip bölgelerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda yaya geçitleri kapatılıyor. Yüksek yaya trafiğinin de olduğu Atatürk Bulvarı’nda, yaya geçitlerinin fazla olması araç sürücüleri tarafından “trafiğin ilerlemediği” yönünde eleştirilere neden olmuştu. Aynı zamanda kamuoyunda, yaya geçitlerinin fazlalığı yayaların güvenliği açısından tehlike oluşturduğu düşüncesiyle tepkilere yol açmıştı. Kayseri’de kamuoyunun dikkatini çeken ve vatandaşların şikayetleri sonrasında, yaya geçitlerinin kapatılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 19 bin TL ceza
Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 19 bin TL ceza
Ortaokul öğrencilerinden Uluslararası Bilim başarısı
Ortaokul öğrencilerinden Uluslararası Bilim başarısı
Kayseri'nin Bilgenin Nefesi Bursa'da Yankılanacak
Kayseri'nin Bilgenin Nefesi Bursa'da Yankılanacak
Djital Devrimi Anlatan Kitap: Hakan Topuzoğlu'ndan 'Üretken Yapay Zekâ'
Djital Devrimi Anlatan Kitap: Hakan Topuzoğlu’ndan ‘Üretken Yapay Zekâ’
Esenyurt'ta kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt’ta kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu
Müzeler Haftası'na özel heykeltraş sergisi
Müzeler Haftası’na özel heykeltraş sergisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!