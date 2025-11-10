Talas Atatürk Bulvarı'ndaki Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Talas Tut Kavşağı ile Cemil Baba Mezarlığı arasında bulunan 1.100 metrelik yolun asfaltını yenileyerek, 2.600 ton sıcak asfalt kullanarak 5 milyon 940 bin TL'lik yatırımla bu çalışmayı gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece gündüz demeden çalışarak yolu ulaşıma kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli noktalarda başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor ve tamamlamaya devam ediyor. Bu projelerle birlikte Kayseri'nin her yerinde hemşehrilerin rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte kararlıdır.