Talas Atatürk Bulvarı'ndaki Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Atatürk Bulvarı'ndaki asfalt yol yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak trafiğe açtı. Bu proje, kentteki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Talas Tut Kavşağı ile Cemil Baba Mezarlığı arasında bulunan 1.100 metrelik yolun asfaltını yenileyerek, 2.600 ton sıcak asfalt kullanarak 5 milyon 940 bin TL'lik yatırımla bu çalışmayı gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece gündüz demeden çalışarak yolu ulaşıma kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli noktalarda başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor ve tamamlamaya devam ediyor. Bu projelerle birlikte Kayseri'nin her yerinde hemşehrilerin rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte kararlıdır.

