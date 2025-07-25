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  • Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Filistin'e Anlamlı Destek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Filistin'e Anlamlı Destek

26–27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Filistin Dayanışma Gecesi için kurumsal bilet alan ilk isim, Talas Belediye Başkanı Sn. Mustafa Yalçın oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Filistin'e Anlamlı Destek

DHD Prodüksiyon tarafından, Kayseri Kızılay Şubesi iş birliğiyle organize edilen bu özel gecede, dünyaca ünlü Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran sahne alacak. Etkinlik, Filistin halkının sesi olmak ve toplumsal vicdana bir çağrı sunmak amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik gelirinin bir bölümü, Kızılay aracılığıyla Filistin halkına insani yardım olarak ulaştırılacaktır.

Başkan Yalçın’ın bu öncü ve duyarlı desteği, diğer belediyelere, kamu kurumlarına ve iş dünyasına da örnek teşkil ediyor.
Kızılay’la koordinasyon içinde yürütülen bu anlamlı projeye katkılarından dolayı Sayın Başkan’a gönülden teşekkür ediyoruz.

26 Eylül 2025
Kurumsal katılım – Protokol – STK’lar – İş Dünyası

 27 Eylül 2025
Halka açık – Biletli konser – Dayanışma gecesi

Haber Merkezi

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