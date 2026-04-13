Talas Belediye Başkanı'ndan Hulusi Akar'a Güçlü Destek
Talas Belediye Başkanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Paskalya kutlamaları bahanesiyle gerçekleşen çirkin saldırılara karşı sert bir açıklama yaptı. Başkan, aziz bayrağımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sn. Hulusi Akar'a yönelik gerçekleştirilen bu menfur girişimleri şiddetle kınadı.
Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar veremeyecek; bayrağımızın şanlı duruşunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onurlu varlığını asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun iradesi karşısında böylesi provokatif eylemler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" şeklinde vurguladı.
Bu açıklama, Talas Belediyesi'nin ulusal birliğe ve dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan, toplumun bu tür provokatif eylemlere karşı birlik içinde durması gerektiğinin altını çizdi.