Talas Belediye Meclisinde Oy Birliği, Yatırımda Kararlılık

Toplantıda çeşitli komisyon raporları değerlendirilirken, Çatakdere Mahallesi’ne 20 bin metrekare yüzölçümünde hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı kurulmasına yönelik teklif de görüşüldü. Projenin, hem sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak hem de çevresel duyarlılığı güçlendirmek adına önemli bir adım olduğu ifade edildi. Gündemde yer alan 13 maddeden 6’sı ilgili komisyonlara havale edilirken, 7 madde kabul edildi. Ayrıca 2025 Yılı Meclis Denetim Raporu da üyelerin bilgisine sunuldu.

BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİNDEKİ BAŞARI

Toplantının sonunda konuşan Başkan Mustafa Yalçın, belediyenin mali disiplin ve yatırım odaklı yönetim anlayışına dikkat çekti. Başkan Yalçın, 2019 yılında 98 milyon TL olan belediye bütçesinin her yıl istikrarlı şekilde artarak 2020’de 120 milyon TL’ye, 2021’de 198 milyon TL’ye, 2022’de 322 milyon TL’ye ve 2023’te 600 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti. 2024 yılında 1 milyar 350 milyon TL’ye ulaşan bütçenin, 2025’te 1 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın yüzde 90 seviyesinde hayata geçirildiğini ifade eden Yalçın, 2026 yılı bütçesinin ise 2 milyar 100 milyon TL olarak planlandığını kaydetti.

UYUMLU ÇALIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Bütçenin en az yüzde 70-75’inin yatırıma ayrıldığını vurgulayan Başkan Yalçın, “Allah bereket versin. Ben bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Gündem maddelerimizin tamamı oy birliğiyle kabul edildi. Hakikaten Talas Belediye Meclisi olarak çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Başkan Yalçın, bir sonraki meclis toplantısının 5 Mart 2026 Perşembe günü yapılacağını belirterek oturumu sona erdirdi. Talas’ta ortak akıl ve istişare kültürüyle alınan kararların, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya ve yatırım vizyonunu güçlendirmeye devam edeceği vurgulandı.