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  • Talas Belediyeporlu 2 futbolcu Galatasaray'a transfer oldu

Talas Belediyeporlu 2 futbolcu Galatasaray'a transfer oldu

Türkiye Şampiyonu olan Talas Belediyesi U15 takımından Mehmet Emin Dabaz ile Muhammed Mustafa Cingöz, Galatasaray'a transfer oldu.

Talas Belediyeporlu 2 futbolcu Galatasaray'a transfer oldu

Kayseri’nin gençlik kulüplerinden U19, U15 ve U14’da Türkiye Şampiyonlukları bulunan Talas Belediyespor bu sezon U17 kategorisinde de Türkiye dördüncüsü olmuştu. Bu sene Türkiye Şampiyonu olan Talas U15 takımından Mehmet Emin Dabaz ile Muhammed Mustafa Cingöz, Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’a imza atan 2 futbolcu da orta saha oynuyor.

Haber Merkezi

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