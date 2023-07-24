Talas Belediyesi Başakpınar'da 6 sokakta birden çalıştı

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Başakpınar Mahallesi'nde birden fazla sokak ve caddede altyapı ve yol çalışmaları tamamlandı.

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  • 24.07.2023 15:40
  • Güncelleme: 24.07.2023 16:29
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Talas Belediyesi Başakpınar'da 6 sokakta birden çalıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Başakpınar Mahallesi’nde birden fazla sokak ve caddede altyapı ve yol çalışmaları tamamlandı.

Greyderden silindire, kepçeden kamyona birçok iş makinesiyle hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalarda toplam 6 caddede yollar hazır hale getirilerek kullana sunuldu. İpek sokak, 6042 sokak, Çalıçukur yolu, Şehit Şaban Ergin Caddesi bağlantı yolu ile Eğitmen ve Çağlayan Caddeleri tamamlanarak konforlu ve güvenli bir trafik ortamına kavuşturuldu. Toplam 2 bin ton altyapı malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda 3 bin 500 metre yol düzenlenmiş oldu.

Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme Yapan Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemaleddin Sivritaş, “Sayın Mustafa Yalçın Başkanımıza vatandaşlarımızın taleplerini ilettik. Başkanımız da gerekli ekipleri hemen bölgeye gönderdi ve vatandaşların talepleri karşılandı. Emeği geçenlere ve Başkan Yalçın’a canı gönülden teşekkür ederim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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