Talas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı meclis toplantısında 10 asıl gündem görüşülerek müzakere edildi.
Talas Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 10 asıl gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı. Toplantıda Başkan Yalçın tarafından; yapılan ve yapılması planlanan, proje sunumu yapıldı.