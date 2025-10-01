Talas Belediyesi İşletmelerinde Saat Ayarı

Yeni düzenleme kapsamında Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ile Ali Dağı Mesire Alanı sabah 07.00’den gece 21.00’e kadar vatandaşların kullanımına açık olacak.

Kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Su Medeniyetleri Galerisi ile Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ise 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Ali Saip Paşa Hamamı 15.00–23.00 saatleri arasında hizmet verirken, Mevlana Mahalle Meydanı Parkı Gün Evi 11.00–19.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Ayrıca Kepez Mahallesi Sosyal Tesisi 10.00–19.00 saatlerinde, Avşar Kültür Evi ise 11.00–19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet sunacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Belediyemizin tesisleri sadece birer bina ya da hizmet noktası değil, şehrimizin kültürüne, tarihine ve sosyal yaşamına değer katan canlı mekânlardır. İnsanımızın hem dinlenip nefes alabileceği hem de kültür ve sanatla iç içe vakit geçirebileceği bu alanları günün farklı saatlerine uygun şekilde düzenledik. Böylece vatandaşlarımız doğayla daha çok buluşacak, tarih ve kültürle daha fazla temas edecek, sosyal hayatın içinde daha güçlü şekilde yer alacak. Bizim için belediyecilik, sadece hizmet üretmek değil, aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu anlayışla tüm hemşehrilerimizi tesislerimizi keşfetmeye ve Talas’ın sunduğu güzellikleri doyasıya yaşamaya davet ediyorum.”