Talas Belediyesi Meclis Toplantısında 12 gündem maddesi karara bağlandı

Talas Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Talas Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 12 gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesinin ardından karara bağlandı.

Toplantının ana gündem maddesinde, Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2025 yılı Meclis Denetim Raporu yer aldı.

Ayrıca 5 Mart Perşembe günü, 6. gündem maddesinin yeniden görüşülmesi için meclis toplantısının 2. oturumu gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

