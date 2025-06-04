Talas Belediyesi'nden Bir İlk Daha Gelinlik Evi

Vatandaşların hayatına dokunan birbirinden farklı ve renkli uygulamalarıyla dikkat çeken Talas Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Gelinlik Evi açıyor.

Talas Belediyesi'nden Bir İlk Daha Gelinlik Evi

Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde hayata geçecek Gelinlik Evi, temmuz ayı başında düzenlenecek bir defile ile hizmete girecek. 

Gelinlik Evi projesi hakkında kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yine farklı ve renkli bir uygulama ile hemşehrilerimizin karşısındayız. Hemşehrilerimizin hayatına dokunan, işlerini kolaylaştıran çok sayıda projemizin yanına şimdi de Gelinlik Evi’ni ekliyoruz. Düğün yapacak çiftlerimize kolaylık sağlamak amacıyla uygun şekliyle gelinlik temin ederek, mutlu günlerine katkı sağlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi. 

Başkan Yalçın, temmuz ayının ilk günlerinde düzenleyecekleri bir defile ile de Talas Gelinlik Evi’nin açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Genç: 'Bayram yoksulun sofrasına uğramıyor'
Milletvekili Genç: “Bayram yoksulun sofrasına uğramıyor”
Bünyan'da kaza: 3 yaralı
Bünyan’da kaza: 3 yaralı
Otobüse düşen 50 bin liralık kolyeyi alan şahıs yakalandı
Otobüse düşen 50 bin liralık kolyeyi alan şahıs yakalandı
Bayram öncesi akıllı radarlarla 7/24 denetim
Bayram öncesi akıllı radarlarla 7/24 denetim
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!