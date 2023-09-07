Talas Belediyesi'nden Bir İlk

Talas Belediyesi, yine bir ilke daha imza attı. Dünyada sadece sayılı ülkelerde yapılan geri dönüşümden plastik asfalt üretimi Türkiye’de ilk kez Talas Belediyesi tarafından uygulandı. 70 bin adet atık pet şişeye ya da 170 bin adet atık çöp poşetine eş değer oranda atık plastik kullanılarak elde edilen asfalt, Mevlana Mahallesi’nde uygulandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Artık Talas’ta plastik atıklardan yapılan çevreci ve ekonomik olan asfaltlar kullanılacak.” dedi.

Yapılan birbirinden farklı ve özel çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekledi. Talas Belediyesinin bu çerçevedeki çalışmaları doğrultusunda atık plastiğin asfaltta kullanımı başladı. İlçe sınırlarından toplanan geri dönüşüm plastik atıkları, Talas Belediyesi’nin laboratuvarındaki testlerden başarıyla geçerek asfalt olarak yola serildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi ile Tarif Sokak bağlantı yolunda serilen geri döşümden asfalt çalışmalarını inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, yol ve asfalt yapımının belediyelerin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu çalışmada biz AR-GE’ye daha fazla önem veriyoruz. Asfaltın daha çevreci ve kullanışlı hale gelmesini sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalarda sona geldik. Şimdi bitümün bir bölümü yerine artık plastik atıkları kullanıyoruz. Bu nedenle de çok büyük kazanç elde ediyoruz. Artık Talas’ta plastik atıklardan yapılan asfaltlar olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde yine bir sürpriz açıklayacağız. Hem çevreye sahip çıkacak hem de insanlarımızın kullanımında kolaylık sağlayacak ve ekonomik bir katkısı olacak. Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık.” dedi. Çalışmanın yapıldığı bin 200 metrekarelik alanda 150 ton plastik asfalt serilirken, sıcak karışım asfalt kullanılsaydı bu rakam 216 tona çıkacaktı. Plastik asfaltta kullanılan bitüm ise 6,7 ton olurken, sıcak karışım asfalta ise 10,8 ton kullanılacaktı. Maliyet hesabına bakıldığında ise sıcak karışım asfalt 324 bin lira olacaktı ancak plastik asfalt ile 225 bin lira harcandı. Böylelikle bin 200 metrekarelik alanda yapılacak asfaltta 99 bin lira kazanç elde edildi. Atık plastiğin asfaltta kullanımı çok yönlü fayda sağlıyor. Plastik atıkların yol yapımında kullanılması ile hem önemli çevre sorunlarının önüne geçilerek dünyanın daha yaşanabilir olmasına katkı sağlayacağı gibi hem de tükenebilir enerji kaynaklarına da bağımlılığı da azaltmaya yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalarda plastik asfalt karışımlarının sıcak karışım asfaltlara göre neredeyse 3 kat daha uzun ömürlü olduğu saptandı. Bununla beraber direnç kaybı olmadan üretim ve serim maliyetinin sıcak karışım asfalta göre yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığı ve yaklaşık yüzde 50 daha fazla dayanıma sahip olduğu gözlemlendi.

Dünyada günden güne artan plastik kirliliği ve emisyon problemlerinden dolayı yenilikçi bir yaklaşım olan plastik asfaltlar sayesinde atık plastiklerden üretilmiş asfaltlar daha uzun yol ömrüne sahip ve bununla birlikte yaşam döngü analizleri yapılan plastik asfaltlar daha düşük emisyon değerleri ve küresel ısınma potansiyelinin yaklaşık yüzde 30 daha düşük olması sebebiyle birçok avantajı da beraberinde sunuyor. Plastiğin asfalt kullanımındaki deney sonuçlarında asfalt dayanımı yaklaşık yüzde 50 daha fazla. Bu sonuçlar da üretim maliyetini ciddi oranda düşürüyor. Bunlardan başlıca olanları asfaltın gerek sıcak ve soğuk havalarda daha yüksek performansı ile gerekse dayanımı ve düşük deformasyonu olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra asfalt çatlamalarında azalma, agrega aşınmasının yarı yarıya azaltması, sıfır su emme kapasitesiyle bozulmanın önüne geçilmesi, araç lastiklerinin yüzde 90’a varan oranda aşınmasını engelleme gibi yönleriyle plastik asfalt daha uzun yol ömrü, çevreci yaklaşım ile daha dayanıklı ve sürdürülebilir yollara imkân sağlıyor.

Çevreci ve ekonomik olan plastik asfalt, ABD’de New York ve Hawaii, Hindistan’da Madurai, Meksika’da Guanajuato ile İngiltere’de Cumbria bölgelerinde uygulandı. Türkiye’de ise ilk kez Talas Belediyesinde uygulaması başladı.